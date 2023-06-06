Число погибших от отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 18

Ещё два человека скончались в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Таким образом, общее число жертв выросло до 18, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", — говорится в сообщении ведомства.