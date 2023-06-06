Число погибших от отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 18
Ещё два человека скончались в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Таким образом, общее число жертв выросло до 18, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время для оказания медицинской помощи пациентам с отравлением сидром в регионе развёрнуто 88 коек. Состояние 33 пострадавших тяжёлое и средней степени тяжести. Благодаря работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. Позже количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области, Удмуртии, Нижегородской области. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
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