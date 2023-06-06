Число случаев отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 51

В Ульяновской области общее число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 51. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Олесю Колотик-Каменеву.

"Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли", — отметила она.