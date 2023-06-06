Число случаев отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 51
В Ульяновской области общее число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 51. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Олесю Колотик-Каменеву.
"Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли", — отметила она.
По её словам, в основном состояние пострадавших среднетяжёлое. У ряда пациентов положительная динамика, добавила Колотик-Каменева.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области, Удмуртии, Нижегородской области. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
Telegram / CУ CKP по Ульянoвcкoй oблacти