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6 июня, 05:16

Число случаев отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 51

В Ульяновской области общее число случаев отравления суррогатным сидром выросло до 51. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности главы Минздрава региона Олесю Колотик-Каменеву.

"Общее число пострадавших — 51 человек, из них 16 человек умерли", — отметила она.

По её словам, в основном состояние пострадавших среднетяжёлое. У ряда пациентов положительная динамика, добавила Колотик-Каменева.

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Ранее сообщалось, что в Ульяновской области отравились сидром в период с 3 по 5 июня 11 человек, шестеро скончались. Затем число жертв отравления сидром выросло до восьми. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также нашлись в Самарской области, Удмуртии, Нижегородской области. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.

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Иван Косицын
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