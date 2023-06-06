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5 июня, 21:13

СК возбудил дело после отравления алкоголем жителей Нижегородской области

После того, как в Нижегородской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавшие пили "Сидр", который покупали в магазине сети разливных напитков города.

Ранее Лайф писал, что в Нижегородской области несколько жителей отравились алкоголем, есть погибшие. Причина, по предварительным данным экспертов, — отравление этиленгликолем.

В Нижегородской области изъяли партию смертельно опасного сидра

В Нижегородской области изъяли партию смертельно опасного сидра

Напомним, также в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Через некоторое время число жертв выросло. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также есть в Самарской области и Удмуртии. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.

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t.me / СУ СК России по Нижегородской области

Арина Родионова
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