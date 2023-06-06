СК возбудил дело после отравления алкоголем жителей Нижегородской области

После того, как в Нижегородской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, СК РФ по региону возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Богородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавшие пили "Сидр", который покупали в магазине сети разливных напитков города.