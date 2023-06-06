Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области
Пострадавшие от суррогатного алкоголя появились и в Пензенской области — отравились ещё три девушки. Возбуждено уголовное дело, сотрудники СК изъяли из местных магазинов полторы тонны опасного спиртного. Был ли это "Мистер сидр", жертвами которого стали уже около 20 человек в других регионах РФ, не уточняется.
По данным следствия, 2 июня 18-летняя жительница Пензы и её 17-летняя подруга выпили алкоголь, который купили в одной из городских сетей магазинов, а позже попали в больницу с отравлением. 3 июня ещё одна 17-летняя девушка праздновала день рождения и тоже выпивала спиртное, купленное в той же сети. Позже её госпитализировали.
Следователи и полицейские изъяли тару из-под алкоголя, а также более полутора тысяч литров спиртного из торговых точек Пензы, где пострадавшие купили напитки. Происхождения алкоголя устанавливается.
Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек, ещё 33 пострадало. В Самарской области отравилось 14 человек, две женщины погибли. Там же по делу о смертельном отравлении сидром задержали предпринимателя. Кроме того, отравившиеся есть в Удмуртии и Нижегородской области. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.
ТАСС / Следственный комитет РФ