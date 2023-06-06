Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Пострадавшие от суррогатного алкоголя появились и в Пензенской области — отравились ещё три девушки. Возбуждено уголовное дело, сотрудники СК изъяли из местных магазинов полторы тонны опасного спиртного. Был ли это "Мистер сидр", жертвами которого стали уже около 20 человек в других регионах РФ, не уточняется.

По данным следствия, 2 июня 18-летняя жительница Пензы и её 17-летняя подруга выпили алкоголь, который купили в одной из городских сетей магазинов, а позже попали в больницу с отравлением. 3 июня ещё одна 17-летняя девушка праздновала день рождения и тоже выпивала спиртное, купленное в той же сети. Позже её госпитализировали.