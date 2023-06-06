Врач объяснил, как определить присутствие метанола в напитке

Накануне в ряде регионов страны были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. По предварительной версии, смертельный напиток мог содержать метиловый спирт вместо этилового. Возможно ли самостоятельно распознать наличие опасного вещества в жидкости, в беседе с радио Sputnik рассказал врач Антон Равдин.

По его словам, существует способ определить наличие опасного вещества в напитке, в котором поможет обычная проволока.

"Медь в соприкосновении с метанолом выделяет газ с едким запахом — формальдегид. Поэтому есть очень хороший способ: накалите медную — именно медную — проволоку и опустите её в жидкость. Если вы почувствуете резкий едкий запах — там присутствует метанол, этанол при взаимодействии с медью не пахнет", — пояснил доктор.

Если есть подозрение, что вы выпили напиток с метанолом, следует немедленно вызвать скорую помощь, выпить сорбенты и как можно больше воды. В данном случае поможет активированный уголь. Врач также пояснил, что при первых симптомах отравления могут появляться мушки перед глазами и помутнение сознания.