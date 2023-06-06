Врач объяснил, как определить присутствие метанола в напитке
Врач Равдин рассказал, что делать, если вы подозреваете отравление метанолом
Накануне в ряде регионов страны были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. По предварительной версии, смертельный напиток мог содержать метиловый спирт вместо этилового. Возможно ли самостоятельно распознать наличие опасного вещества в жидкости, в беседе с радио Sputnik рассказал врач Антон Равдин.
По его словам, существует способ определить наличие опасного вещества в напитке, в котором поможет обычная проволока.
"Медь в соприкосновении с метанолом выделяет газ с едким запахом — формальдегид. Поэтому есть очень хороший способ: накалите медную — именно медную — проволоку и опустите её в жидкость. Если вы почувствуете резкий едкий запах — там присутствует метанол, этанол при взаимодействии с медью не пахнет", — пояснил доктор.
Если есть подозрение, что вы выпили напиток с метанолом, следует немедленно вызвать скорую помощь, выпить сорбенты и как можно больше воды. В данном случае поможет активированный уголь. Врач также пояснил, что при первых симптомах отравления могут появляться мушки перед глазами и помутнение сознания.
Метанол (метиловый спирт) — опаснейший яд, представляющий собой бесцветную жидкость с резковатым запахом этилового спирта. Вещество действует преимущественно на нервную и сердечно-сосудистую систему. Является смертельным как для людей, так и для животных.
Напомним, в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Позднее число умерших увеличилось до 16. Предварительно, в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, а также задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от напитка также есть в Самарской области, Удмуртии и Нижегородской области. Поставки и продажу смертельно опасного сидра в России заблокировали.
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