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5 июня, 15:28

В России заблокировали поставки и продажу смертельно опасного сидра

Отгрузки и поставки продукции производителя под названием "Мистер сидр" – ООО "Анди" — заблокированы Росалкогольрегулированием на всей территории России. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

"Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" на всей территории страны", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поставки заблокированы в Единой государственной информационной системе учёта объёма производства и оборота этилового спирта.

Сомелье назвал возможную причину отправления людей сидром

Сомелье назвал возможную причину отправления людей сидром

Напомним, в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Через некоторое время число жертв выросло. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также есть в Самарской области и Удмуртии. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.

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УМВД России по Ульяновской области

Илья Суриков
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