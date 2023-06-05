В России заблокировали поставки и продажу смертельно опасного сидра
Отгрузки и поставки продукции производителя под названием "Мистер сидр" – ООО "Анди" — заблокированы Росалкогольрегулированием на всей территории России. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
"Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" на всей территории страны", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что поставки заблокированы в Единой государственной информационной системе учёта объёма производства и оборота этилового спирта.
Напомним, в Ульяновской области в период с 3 по 5 июня 11 человек отравились сидром, шестеро скончались. Через некоторое время число жертв выросло. По последним данным, количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16. Предполагается, что в напиток попал метиловый спирт вместо этилового. Возбуждено уголовное дело, задержан предприниматель из Самарской области. Погибшие и пострадавшие от ядовитого сидра также есть в Самарской области и Удмуртии. Ядовитый сидр начали изымать в регионах.
УМВД России по Ульяновской области