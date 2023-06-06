Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр
SHOT: Ещё три человека задержаны по делу об отравлении ядовитым сидром
Задержаны два менеджера и главный бухгалтер компании – производителя суррогатного сидра "Мистер сидр", жертвами которого уже стали около 20 человек. Об этом сообщает SHOT.
Перед этим был задержан учредитель компании "Анди" 32-летний Анар Г. Сейчас же задержаны менеджеры Антон Ф. и Рамиль А., которые занимались реализацией спиртного, а также главный бухгалтер Полина У.
Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, ещё 33 пострадало. Кроме того, отравившиеся есть в Удмуртии и Нижегородской области. В Самарской области, согласно официальным данным, отравилось 14 человек, две женщины погибли. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.
При этом, по данным SHOT, число жертв в Самарской области увеличилось до четырёх: помимо двух женщин, скончалась семейная пара. Их тела в Самаре нашла дочь-студентка. В квартире она также нашла пустые бутылки от "Мистера сидра".
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