Регион

Уведомления отключены

6 июня, 07:48

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

SHOT: Ещё три человека задержаны по делу об отравлении ядовитым сидром

Задержаны два менеджера и главный бухгалтер компании – производителя суррогатного сидра "Мистер сидр", жертвами которого уже стали около 20 человек. Об этом сообщает SHOT.

Перед этим был задержан учредитель компании "Анди" 32-летний Анар Г. Сейчас же задержаны менеджеры Антон Ф. и Рамиль А., которые занимались реализацией спиртного, а также главный бухгалтер Полина У.

  • Учредитель компании – производителя суррогатного сидра Анар Г. Фото © SHOT
    Учредитель компании – производителя суррогатного сидра Анар Г. Фото © SHOT
  • Менеджер компании – производителя суррогатного сидра Рамиль А. Фото © SHOT
    Менеджер компании – производителя суррогатного сидра Рамиль А. Фото © SHOT
  • Менеджер компании – производителя суррогатного сидра Антон Ф. Фото © SHOT
    Менеджер компании – производителя суррогатного сидра Антон Ф. Фото © SHOT
  • Главный бухгалтер компании – производителя суррогатного сидра Полина У. Фото © SHOT
    Главный бухгалтер компании – производителя суррогатного сидра Полина У. Фото © SHOT

Учредитель компании – производителя суррогатного сидра Анар Г. Фото © SHOT

1 / 4
Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, ещё 33 пострадало. Кроме того, отравившиеся есть в Удмуртии и Нижегородской области. В Самарской области, согласно официальным данным, отравилось 14 человек, две женщины погибли. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.

При этом, по данным SHOT, число жертв в Самарской области увеличилось до четырёх: помимо двух женщин, скончалась семейная пара. Их тела в Самаре нашла дочь-студентка. В квартире она также нашла пустые бутылки от "Мистера сидра".

Обложка ©

Telegram / CУ CKP по Ульянoвcкoй oблacти

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров