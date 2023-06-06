Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Задержаны два менеджера и главный бухгалтер компании – производителя суррогатного сидра "Мистер сидр", жертвами которого уже стали около 20 человек. Об этом сообщает SHOT.

Перед этим был задержан учредитель компании "Анди" 32-летний Анар Г. Сейчас же задержаны менеджеры Антон Ф. и Рамиль А., которые занимались реализацией спиртного, а также главный бухгалтер Полина У.







