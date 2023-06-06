Двое жителей Нижегородской области погибли после отравления ядовитым сидром

Два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных", — указывается в сообщении.