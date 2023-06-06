Двое жителей Нижегородской области погибли после отравления ядовитым сидром
Два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
"Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отравления указанным пивным напитком, из них два летальных", — указывается в сообщении.
Ведомство призвало не употреблять напиток "Мистер Сидр" до выяснения всех обстоятельств. Роспотребнадзор также просит сразу сообщать в управление в случае выявления этого товара в торговой сети.
Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, 33 пострадало. Кроме того, отравившиеся есть в Удмуртии. В Самарской области, согласно официальным данным, отравилось 14 человек, две женщины погибли. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.