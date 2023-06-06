В Самарской области число жертв отравления ядовитым сидром выросло до девяти
Количество жертв отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших", — отметили в ведомстве.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. Многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.
ТАСС / Роман Пименов