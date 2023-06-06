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6 июня, 18:44

В Самарской области число жертв отравления ядовитым сидром выросло до девяти

Количество жертв отравления контрафактным сидром в Самарской области возросло до девяти. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших", — отметили в ведомстве.

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. Многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 32 человека: 20 из Ульяновской области, двое из Нижегородской, один из Удмуртии и девять из Самарской области. Суд арестовал учредителя компании производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.

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ТАСС / Роман Пименов

Никита Осипов
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