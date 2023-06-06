Регион

Уведомления отключены

6 июня, 16:08

Суд отправил за решётку бизнесмена по делу об отравлениях сидром

Суд арестовал учредителя компании — производителя напитка "Мистер Сидр"

Суд в Ульяновске арестовал на два месяца учредителя компании — производителя напитка "Мистер Сидр" Анара Гусейнова. При этом предприниматель не признал вину в ходе заседания.

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Напомним, из-за ядовитого сидра марки "Мистер Сидр" уже скончалось 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. Специалисты Роспотребнадзора уже изъяли 37,6 тысячи литров опасного напитка. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали не только предпринимателя Гусейнова, но и двух менеджеров и главного бухгалтера его компании.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ульяновская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров