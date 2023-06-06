Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр" Силовики по всей России изымают слабоалкогольный напиток "Мистер Сидр", от которого, по предварительным данным, только в Приволжье погибло уже 28 человек. Руководство фирмы-производителя задержано. Что о нём известно? 6 июня, 13:16 Обложка © ТАСС / УМВД России по Ульяновской области , © T.me / shot_shot

Что произошло в Поволжье

Учредитель компании-производителя "Анди" Анар Гусейнов, его менеджеры Антон Фролов и Рамиль Асланов, а также главный бухгалтер Полина Ускова задержаны по делу о массовом отравлении слабоалкогольным напитком под брендом "Мистер Сидр". Число погибших в Самарской, Нижегородской, Ульяновской областях и Удмуртии уже достигло, по некоторым данным, 28 человек. Возможно, эта цифра будет расти. Все они незадолго до своей смерти употребляли злополучный напиток.

Волна летальных исходов от алкогольного отравления началась с ульяновского города Димитровграда, где в медицинские учреждения за день госпитализировали 14 жителей в возрасте от 29 до 53 лет. Несмотря на оказанную помощь, люди умирали один за другим. Затем счёт смертям был открыт и в соседних регионах. В Новокуйбышевске до приезда скорой скончались дома две подруги, который пили "Мистер Сидр" со вкусом "Голубая лагуна". В Самаре бездыханные тела семейной пары в окружении пустых полторашек нашла их дочь-студентка. Самый свежий случай: медики не смогли откачать 20-летнего юношу из Удмуртии, он тоже пил тот самый сидр.





В реанимации в критическом состоянии до сих пор находятся свыше сотни людей: среди них беременная женщина и 16-летняя сирота из детдома. Много отравлений, но пока, к счастью, без жертв в Пензенской области и Чувашии. Как стало известно телеграм-каналу SHOT, у всех отравившихся диагностирован "судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества", а в крови погибших на территории Нижегородской области найден метанол — это опаснейший яд для человека. Он служит растворителем и промежуточным продуктом в производстве фармацевтических препаратов, красителей, фотореактивов. Однако подпольные бутлегеры используют его для кустарного производства алкоголя, чтобы удешевить процесс.





Сомнительный напиток сейчас изымают из продажи по всей стране, в том числе в Москве. На данный момент арестовано уже несколько сотен 30-литровых кегов "Мистера Сидра". В Самаре задержали фуру с накладными почти на 19 тыс. литров напитка. Маркировка, ставшая обязательной в России с 1 апреля, на кеги нанесена не была. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка уже заблокировала ЕГАИС по продукции этого производителя.

Кто производил "Мистер Сидр"

Следователями возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание — до десяти лет заключения. Задержаны по делу уже четверо человек. Следователи решают вопрос с их арестом.

Как уже выяснили правоохранители, "Мистер Сидр" в магазины страны поставлял пивной завод под управлением компании ООО "Анди". Её выручка за прошлый год — почти 10 млн рублей, чистая прибыль намного меньше — около миллиона. Юридический адрес — частный дом на улице Центральной в самарском селе Старый Буян. Фактический, где и велось производство напитка, — кирпичное здание на улице Гаражной в соседнем посёлке Винтай. Там уже работают эксперты.

Кирпичное здание в поселке Винтай, где производили "Мистер Сидр". Видео © ulyanovsk.sledcom.ru

Основателем и единственным владельцем бизнеса является 32-летний Анар Гусейнов. Он и был задержан первым. Гусейнов прописан в том самом частном доме, где зарегистрировано его предприятие "Анди". А живёт он в центре Самары в престижной по местным меркам новостройке ЖК "Город Солнца", из окон которой открывается отличный вид на Волгу. Это жильё может стоить на вторичном рынке до 22 млн рублей. Анар Гусейнов имеет диплом СамГу о высшем образовании. Его отец — фермер. Сестра — врач-терапевт.

Из картотеки Арбитражного суда Самарской области следует, что бизнес Анара Гусейнова в прошлом году уже проверяли сотрудники МВД и были найдены серьёзные нарушения. Так, Гусейнов продавал алкоголь без "сертификатов соответствия, накладных и справок к товарно-транспортным накладным". Его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на десять тысяч рублей. Произведённую им продукцию изъяли и уничтожили. В частности, речь шла о слабоалкогольных напитках "Виски-кола", "Сангрия", "Пина Колада", "Манго-маракуйя" и "Ром-Кола".





По своему номеру телефона Анар Гусейнов выкладывал вакансии самарского пивоваренного завода "Варка": он искал региональных продавцов в Саратов и Саранск. Упомянутый завод располагается по тому же адресу, что и производство Гусейнова. Вот только официально управляют "Варкой" совсем другие люди — отец и сын Николаевы. В телефонах других людей Анар Гусейнов часто записан как "Анар Пиво Нехило". Возможно, его компания ООО "Анди" и самарская пивоварня "Нехило" — это одно и то же производство. Но если верить соцсетям "Нехило", то этот бренд принадлежит "Варке" отца и сына Николаевых.

Кто ещё руководил производством

По делу также задержаны менеджеры 27-летний Равиль Асланов и 36-летний Антон Фролов. Про первого известно, что он занимается единоборствами, живёт в обшарпанной хрущёвке на окраине Самары, ранее работал на ферме отца Анара Гусейнова и продавал быков, коров и уток. Про второго есть такая информация: любит хоккей, татуировки и путешествовать, женат, есть малышка-дочь, прописан в пятиэтажной панельке в Промышленном районе города.

Слева Равиль Асланов. Справа Антон Фролов. Фото © T.me, Фото © VK / Антон Фролов

Почти ничего не известно о четвёртом задержанном по делу — 28-летней Полине Усковой. Она трудилась главным бухгалтером на пивоварне, где варили "Мистер Сидр". У неё есть муж, дочь и квартира в хрущёвке.

Слева Полина Ускова, справа Рафик Мударисов. Фото © T.me, © ок.ru

Пока нет информации о задержании гендиректора производства — 37-летнего Рафика Мударисова. Возможно, услышав про последствия, он скрылся.

Следователи уже изъяли всю документацию на производстве и заказали необходимые экспертизы, которые помогут выяснить, как работала фирма, как соблюдалась технологическая цепочка, как в напитке оказались ядовитые компоненты. Кроме того, под следствием могут оказаться сотрудники региональных надзорных органов, которые должны были контролировать производство и соответствие продукта всем нормам безопасности.

Следственная проверка предприятия, поставляющего алкогольную продукцию в Ульяновскую область. Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ Откуда в сидре мог появиться яд? 0 Производитель использовал дешёвый метанол, чтобы больше заработать Производство никто не контролировал, там не соблюдали технологию Кто-то из мести или в качестве диверсии налил в продукцию яд

Авторы Егор Пережогин