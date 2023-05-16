Рабы на складе и штрафы за мошенников: Что творится за кулисами модного маркетплейса Lamoda Недавно один из крупных онлайн-магазинов России Lamoda сменил владельцев. Проект SHOT-проверка выяснил, как ведёт свои дела компания и на что жалуются сотрудники и покупатели. 15 мая, 23:40 Фото © LIFE. Павел Баранов / Анна Мосевина

В каких условиях работают сотрудники Lamoda

— Тут тебе надо каждую секунду лазить на последний стеллаж, а заказы могут быть физически тяжёлыми. За эти дни работы у меня руки просто..., они… я, когда утром проснулась, у меня мышцы очень сильно болели. Такое рабство бесплатное, рабочая сила такая своеобразная, как тюрьма, — на эмоциях рассказывает одна из сотрудниц склада Lamoda.

Как выяснила SHOT-проверка, сотрудники Lamoda работают в условиях, схожих с такими маркетплейсами, как OZON или Wildberries. Здесь складские работники так же раздеваются до исподнего и сдают на хранение телефоны, ключи, документы, деньги и после этого проходят через рамки металлодетекторов.

— Развод со стороны руководства. Заставляют клиентов разводить на оплату через СПБ, чтобы сэкономить деньги фирме, а клиенту не досталось кэшбека, — утверждает другой сотрудник.

— К трудоустройству рекомендую, только если есть серьёзные финансовые проблемы, а вы из глухой деревни, без работы и образования, — пишут в другом отзыве в Сети.

Сотрудники жалуются на пресловутые пробные дни, когда новички отработали полноценную смену, но их не взяли на работу и не заплатили, переработки, дополнительную нагрузку, грубость начальства.

В конце 2022 года швейцарская компания Centra — владелец Lamoda — продала компанию российскому бизнесмену Якову Панченко. После этого в Сети стали появляться гневные отклики о работе компании не только от сотрудников, но и от покупателей.

Магазин обвиняют в "свинском отношении к покупателям": по словам пользователей сервиса, Lamoda виновата в прекращении доставок в некоторые города, в изменении адресов и даты доставок без уведомления клиентов, потере заказов, неработающей горячей линии и т.д.





Сколько получают сотрудники Lamoda

На сайтах по поиску работы соискателей завлекают зарплатами в 65 тыс. рублей, однако в реальности оплата смены на складе Lamoda — 2 тыс. С учётом стандартных 20 рабочих дней в месяц выходит всего 40 тыс. рублей. Немудрено, что многие сотрудники, стремясь заработать больше, берут дополнительные смены. При этом работа на сортировке очень похожа на рабскую.

Вакансии Lamoda завлекают соискателей приличным заработком. Скрин © superjob.ru

Немного больше зарабатывают автокурьеры — до 70 тыс. рублей. Но с них спрос бывает и побольше: участились случаи подмены товаров покупателями-мошенниками во время примерки. Некоторые жулики к таким мероприятиям готовятся заранее: покупают дешёвые китайские подделки одежды и аксессуары известных брендов, а потом на сайте "Ламоды" заказывают дорогостоящие оригиналы.

Когда курьер привозит товар, они скрываются под предлогом примерки и в этот момент подкладывают копию вместо брендовой шмотки. Вернувшегося с "возвратом" бедолагу-посыльного в компании жёстко штрафуют, — как правило, на полную сумму товара. После этого они могут месяцами "батрачить" на фирму, выплачивая долг. Конечно, курьеры с подозрением относятся к заказчикам и многим из них это, конечно, не нравится. Бывает, возникают конфликты и в фирму сыпятся жалобы. Каждая такая, принятая к производству, — минус 5 тыс. рублей в виде штрафа.

Lamoda уверяет, что автокурьеры могут зарабатывать до 150 тыс. рублей. В реальности зарплаты сотрудников редко подымаются выше 70 тыс. Скрин © hh.ru

Впрочем, подменами иногда занимаются и сами сотрудники Lamoda. Недавно в одном столичном пункте выдачи заказов уволили сразу всех четырёх работников. Придумали схему и заработали на ней 600 тыс. рублей.

— Пересорт фиксировали (пересорт — товар, который не соответствует заказанному по размеру, цвету или другим параметрам. — Прим. Лайфа) и сами забирали. У них там набралось таких около 50 актов, — говорит другой сотрудник.

Как Lamoda работала над своим имиджем

Имея серьёзные бюджеты на продвижение, Lamoda не скупилась на создание собственной положительной репутации — уже долгие годы интернет пестрит огромным количеством статей, описывающих работу Lamoda в позитивном ключе. Причём подобные материалы часто появлялись даже на неформальных площадках — на форумах программистов, в соцсетях. Для освещения деятельности активно привлекались блогеры.

Авторы представлялись сотрудниками компании и описывали свой положительный опыт работы в ней, а также ненавязчиво давали советы, как устроиться сюда на работу, как грамотно продавать свой продукт на площадке маркетплейса: например, что продаётся лучше, а что хуже, каковы условия сотрудничества и т.д.

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Возможно, чтобы укрепить имидж, Lamoda выпустила весной 2023 года в онлайн-прокат 11-серийный документальный фильм об истории моды в России. Однако актёрский состав собран из оппозиционно настроенных медийных персон, среди которых Ксения Собчак, Рената Литвинова, актриса Варвара Шмыкова, рэпер Фараон, актёр и большой друг бежавшего из России Александра Гудкова Никита Кукушкин.

Как владельцы Lamoda стали миллиардерами

Компанию Lamoda учредили в самом конце 2010 года несколько немцев: Флориан Янсен, Буркхард Биндер, Нильс Тонсен и Доминик Пикер. Изначально они задумывали торговать обувью, поэтому и юридическое лицо появилось с соответствующим названием — "Купишуз". Однако западные бизнесмены быстро смекнули, что для действительно большой прибыли торговать одними только ботинками недостаточно, ассортимент нужно расширять.

После этого в проект начали вливаться колоссальные деньги с Запада — речь шла о сотнях миллионов долларов. Среди инвесторов бизнеса оказалась даже Международная финансовая корпорация IFC, входящая в группу Всемирного банка.

Благодаря такой финансовой накачке Lamoda быстро завоевала лидирующие позиции сначала в России, а позже — и во всём СНГ. Филиалы компании открылись в Казахстане, Белоруссии, на Украине, в странах Прибалтики. К сегодняшнему дню только в России действуют около 17 тысяч фирменных и партнёрских пунктов выдачи товаров.

В 2019 году российский Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, в котором Lamoda заняла 9-е место. Судя по данным системы СПАРК, выручка фирмы за тот год уже достигла 35 млрд рублей. Иностранцы отчитались о том, что тогда оформили почти полтора миллионов заказов при среднем чеке в 5 тыс. рублей. В тот момент рыночная стоимость ретейлера оценивалась в $226 млн.

Карантинные из-за коронавируса 2020–2021 годы только увеличили прибыль интернет-торговцев. Выручка росла со скоростью 5–7 млрд рублей в год и к концу прошлого года достигла 61,3 млрд рублей.

Интересно, что на волне такого успеха учредители один за другим стали покидать бизнес. В 2018 году из проекта вышли Нильс Тонсен и Доминик Пикер, в 2020 году — Флориан Янсен и Буркхард Биндер, а в 2022 году у Lamoda появился российский собственник.

Пункт выдачи товаров интернет-магазина Lamoda. Фото © ТАСС / Ведомости / Stoulov Maxim Почему Lamoda так относится к рядовым сотрудникам? 0 Люди идут туда работать не от хорошей жизни, поэтому всё терпят Если людей больше нагружать и меньше им платить, больше заработают хозяева Пусть с этим разберутся трудовая инспекция и прокуратура