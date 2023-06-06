Регион

Уведомления отключены

6 июня, 16:00

В России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, из-за которого погибло 30 человек

Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 37,6 тысячи литров напитка "Мистер Сидр", из-за которого погибло 30 человек. Ситуация остаётся на личном контроле главы ведомства Анны Поповой.

"По состоянию на 18:00 [мск] 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведённого на территории Самарской области", говорится в сообщении ведомства.

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Кто руководил фирмой из Самары, производившей смертельный напиток "Мистер Сидр"

Напомним, из-за ядовитого сидра уже скончалось 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области, двух менеджеров и главного бухгалтера.

Обложка ©

ТАСС / Следственный комитет РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Анна Попова
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров