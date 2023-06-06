В России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, из-за которого погибло 30 человек
Роспотребнадзор изъял из оборота по всей стране 37,6 тысячи литров напитка "Мистер Сидр", из-за которого погибло 30 человек. Ситуация остаётся на личном контроле главы ведомства Анны Поповой.
"По состоянию на 18:00 [мск] 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведённого на территории Самарской области", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, из-за ядовитого сидра уже скончалось 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области, двух менеджеров и главного бухгалтера.
ТАСС / Следственный комитет РФ