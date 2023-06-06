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6 июня, 08:49

Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи

В Самарской области число погибших в результате отравления суррогатным сидром выросло до семи человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Как уточнили в ведомстве, ещё 13 пациентов находятся в больницах под наблюдением врачей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Три девушки отравились суррогатным алкоголем в Пензенской области

Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, 33 пострадало. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.

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Unsplash

Иван Косицын
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