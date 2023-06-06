Число погибших от отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 20

Ещё два человека умерли из-за отравления ядовитым сидром в Ульяновской области. Общее число жертв выросло до 20, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось", — отметили в ведомстве.