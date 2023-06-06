Число погибших от отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло до 20
Ещё два человека умерли из-за отравления ядовитым сидром в Ульяновской области. Общее число жертв выросло до 20, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"По последним данным, в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось", — отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, ещё 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах. Состояние пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжёлого, у ряда пациентов отмечается положительная динамика. Таким образом, число погибших во всех регионах РФ достигло 30.
Ранее сообщалось, что один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших от отравления сидром выросло до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали предпринимателя из Самарской области.
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