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6 июня, 10:46

Ядовитый самарский сидр добрался до Чувашии

В Чувашии зафиксировали первый случай отравления суррогатным сидром

В Чувашии выявили первого пострадавшего в результате отравления суррогатным сидром. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"В управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Всего на территории области зарегистрирован один случай отправления указанным пивным напитком (в городе Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", — отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по республике призвало не употреблять напиток "Мистер Сидр".

На производстве сидра в Самарской области изъяли более 25 тысяч литров алкоголя

На производстве сидра в Самарской области изъяли более 25 тысяч литров алкоголя

Напомним, в ряде регионов РФ десятки людей отравились сидром. В нескольких случаях пострадавшие скончались. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской области умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от суррогатного напитка умерло два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра". Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый напиток.

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ТАСС / Следственный комитет РФ

Никита Осипов
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