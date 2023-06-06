Ядовитый самарский сидр добрался до Чувашии
В Чувашии зафиксировали первый случай отравления суррогатным сидром
В Чувашии выявили первого пострадавшего в результате отравления суррогатным сидром. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
"В управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Всего на территории области зарегистрирован один случай отправления указанным пивным напитком (в городе Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", — отметили в ведомстве.
Управление Роспотребнадзора по республике призвало не употреблять напиток "Мистер Сидр".
Напомним, в ряде регионов РФ десятки людей отравились сидром. В нескольких случаях пострадавшие скончались. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской области умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от суррогатного напитка умерло два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра". Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый напиток.
ТАСС / Следственный комитет РФ