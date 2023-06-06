Ядовитый самарский сидр добрался до Чувашии

В Чувашии выявили первого пострадавшего в результате отравления суррогатным сидром. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"В управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Всего на территории области зарегистрирован один случай отправления указанным пивным напитком (в городе Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", — отметили в ведомстве.