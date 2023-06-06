В Ульяновской области в сидре нашли примеси метанола и этилбутирата

В Ульяновской области по итогам проведённых экспертиз в изъятом спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей", — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что изучение изъятого спиртного продолжается.