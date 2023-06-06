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6 июня, 08:57

В Ульяновской области в сидре нашли примеси метанола и этилбутирата

УМВД: В Ульяновской области нашли примеси метанола и этилбутирата в алкоголе

В Ульяновской области по итогам проведённых экспертиз в изъятом спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей", — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что изучение изъятого спиртного продолжается.

Примечательно, что ранее в региональном управлении Роспотребнадзора говорили об обратном, что метанол в изъятых напитках не найден. Вместе с тем в ведомстве подчёркивали, что это были лишь предварительные данные.

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Напомним, что сразу в нескольких регионах РФ зафиксированы массовые отравления сидром. Так, в Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло уже 18 человек, 33 пострадали. В Самарской семь человек погибло, 13 отравились. Кроме того, один человек скончался в Удмуртии. Также два человека насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.

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LIFE

Андрей Григорьев
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