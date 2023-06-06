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6 июня, 08:30

Обнародованы первые результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

В Ульяновской области эксперты Роспотребнадзора пока не нашли метанол в сидре

Согласно предварительным результатам экспертизы сидра в Ульяновской области, в напитках отсутствует метанол. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая в ходе заседания штаба по комплексному развитию области. Трансляция велась на странице местных властей во "ВКонтакте".

"По предварительным исследованиям, исследованный слабоалкогольный напиток не имеет превышения содержания метанола. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования", — сказала она.

Дубовицкая добавила, что для экспертизы были отобраны три пробы сидра, реализуемого предпринимателями без каких-либо документов, которые могли бы подтвердить происхождение, качество и безопасность товаров. Их не было и в магазине, где продавался напиток и в дальнейшем проводился отбор проб. В частности, отсутствовали декларации о безопасности сидра, сертификатов, товарно-транспортных документов.

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Напомним, массовые отравления сидром зафиксированы в нескольких российских регионах. По последним данным, от суррогатного алкоголя в Ульяновской области погибло 18 человек и ещё 33 пострадали, в Нижегородской области — двое жителей и четверо соответственно. Кроме того, отравившиеся есть и в Удмуртии. В Самарской области, согласно официальным данным, отравилось 14 человек, две женщины скончались. Ядовитый напиток начали изымать по всей стране.

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T.me / sledcom_press

Светлана Оперук
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