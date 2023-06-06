Обнародованы первые результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

Согласно предварительным результатам экспертизы сидра в Ульяновской области, в напитках отсутствует метанол. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая в ходе заседания штаба по комплексному развитию области. Трансляция велась на странице местных властей во "ВКонтакте".

"По предварительным исследованиям, исследованный слабоалкогольный напиток не имеет превышения содержания метанола. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования", — сказала она.

Дубовицкая добавила, что для экспертизы были отобраны три пробы сидра, реализуемого предпринимателями без каких-либо документов, которые могли бы подтвердить происхождение, качество и безопасность товаров. Их не было и в магазине, где продавался напиток и в дальнейшем проводился отбор проб. В частности, отсутствовали декларации о безопасности сидра, сертификатов, товарно-транспортных документов.