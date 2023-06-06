На производстве сидра в Самарской области изъяли более 25 тысяч литров алкоголя
На месте производства сидра в Самарской области полицейские изъяли более 25 тысяч литров алкогольной продукции. Об этом журналистам рассказали в региональном МВД.
"По месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объёмом более 25 тысяч литров", — указали в ведомстве.
Напомним, в ряде регионов РФ десятки людей отравились сидром. В нескольких случаях пострадавшие скончались. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской — умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от ядовитого напитка "Мистер Сидр" умерли два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра".
LIFE