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6 июня, 09:24

На производстве сидра в Самарской области изъяли более 25 тысяч литров алкоголя

На месте производства сидра в Самарской области полицейские изъяли более 25 тысяч литров алкогольной продукции. Об этом журналистам рассказали в региональном МВД.

"По месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объёмом более 25 тысяч литров", — указали в ведомстве.

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Задержаны два менеджера и главбух компании, которая производила ядовитый сидр

Напомним, в ряде регионов РФ десятки людей отравились сидром. В нескольких случаях пострадавшие скончались. В Ульяновской области от суррогатного алкоголя погибло 18 человек. Там по итогам проведённых экспертиз в спиртном обнаружены примеси метанола и этилбутирата. В Самарской — умерло семь пострадавших, один человек скончался в Удмуртии. В Нижегородской области от ядовитого напитка "Мистер Сидр" умерли два человека. Смертельно опасное спиртное изымают из магазинов. Например, в Пензенской области изъяли более 1,7 тысячи литров "Мистера Сидра".

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LIFE

Илья Суриков
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