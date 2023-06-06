"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России
Эксперт Небольсин: Россияне отравились не сидром, а алкогольным коктейлем
Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что россияне массово отравились слабоалкогольным коктейлем, а вовсе не сидром.
Он указал, что сидр — это продукт брожения, а в случае с массовыми отравлениями в напитке был спирт, причём метиловый. Сидром же, если он сделан добросовестным производителем, люди не травятся.
"В этом случае речь о сидре даже не идёт. На кегах написано, что это пивной напиток, который делается по другому ГОСТу. В составе должны быть яблочный концентрат, вода. А тут явно был ещё и спирт — не этиловый, а метиловый. По факту это слабоалкогольный коктейль", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что компания ООО "Анди" известна тем, что поставляет псевдопивную продукцию. По его словам, подобные производители экономят, поскольку акциз со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных.
Эксперт считает, что пить такой алкоголь вредно. Он посоветовал покупателям не обманываться словом "сидр", которого в бочках подобных производителей никогда не было.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. Многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.
УМВД России по Ульяновской области