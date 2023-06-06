"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что россияне массово отравились слабоалкогольным коктейлем, а вовсе не сидром.

Он указал, что сидр — это продукт брожения, а в случае с массовыми отравлениями в напитке был спирт, причём метиловый. Сидром же, если он сделан добросовестным производителем, люди не травятся.

"В этом случае речь о сидре даже не идёт. На кегах написано, что это пивной напиток, который делается по другому ГОСТу. В составе должны быть яблочный концентрат, вода. А тут явно был ещё и спирт — не этиловый, а метиловый. По факту это слабоалкогольный коктейль", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что компания ООО "Анди" известна тем, что поставляет псевдопивную продукцию. По его словам, подобные производители экономят, поскольку акциз со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных.