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6 июня, 17:07

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Эксперт Небольсин: Россияне отравились не сидром, а алкогольным коктейлем

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что россияне массово отравились слабоалкогольным коктейлем, а вовсе не сидром.

Он указал, что сидр — это продукт брожения, а в случае с массовыми отравлениями в напитке был спирт, причём метиловый. Сидром же, если он сделан добросовестным производителем, люди не травятся.

"В этом случае речь о сидре даже не идёт. На кегах написано, что это пивной напиток, который делается по другому ГОСТу. В составе должны быть яблочный концентрат, вода. А тут явно был ещё и спирт — не этиловый, а метиловый. По факту это слабоалкогольный коктейль", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что компания ООО "Анди" известна тем, что поставляет псевдопивную продукцию. По его словам, подобные производители экономят, поскольку акциз со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных.

Эксперт считает, что пить такой алкоголь вредно. Он посоветовал покупателям не обманываться словом "сидр", которого в бочках подобных производителей никогда не было.

Врач предположила, как ядовитые химикаты могли попасть в сидр

Врач предположила, как ядовитые химикаты могли попасть в сидр

Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра. Многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. По последним данным, из-за употребления напитка скончались 30 человек: 20 в Ульяновской области, семеро в Самарской области, двое в Нижегородской области и один в Удмуртии. Суд арестовал учредителя компании – производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.

Обложка ©

УМВД России по Ульяновской области

Илья Суриков
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