Врач предположила, как ядовитые химикаты могли попасть в сидр
Врач Мамаева: Яд мог попасть в сидр из-за ошибки рабочих на производстве
Ядовитое вещество могло попасть в алкогольный напиток "Мистер Сидр" из-за нарушения производственного процесса. Так считает руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева.
"Причиной попадания ядовитого вещества в продукцию явилось элементарное несоблюдение производственного процесса и, возможно, отсутствие маркировки на таре, наличие на объекте непищевых продуктов", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Медик предполагает, что рабочие могли перепутать и добавили в напиток что-то другое. Она считает, что это могло быть сделано не намеренно.
Мамаева также рассказала, что при отравлении ядовитые химические вещества всасываются в желудке или кишечнике. Возможна сильная боль в горле и желудке, рвота, чёрный стул. Первые признаки отравления могут появиться уже через 30 минут после употребления.
"При быстрых отравлениях важно искусственно вызвать рвоту, если её нет. Поможет крепкий содовый раствор или раздражение нёбного язычка пальцами. Можно принять сорбент для связывания и выведения токсинов", — добавила она.
Напомним, в России десятки людей отравились сидром, много летальных случаев. Число погибших в Ульяновской области выросло до 20 человек. Один человек скончался в Удмуртии. Также двое насмерть отравились ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Нижегородской области. А в Самарской области число погибших увеличилось до семи. Смертельно опасный спиртной напиток начали изымать по всей стране.
УМВД по Ульяновской области