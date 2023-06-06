Врач предположила, как ядовитые химикаты могли попасть в сидр

Ядовитое вещество могло попасть в алкогольный напиток "Мистер Сидр" из-за нарушения производственного процесса. Так считает руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы Ольга Мамаева.

"Причиной попадания ядовитого вещества в продукцию явилось элементарное несоблюдение производственного процесса и, возможно, отсутствие маркировки на таре, наличие на объекте непищевых продуктов", — сказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Медик предполагает, что рабочие могли перепутать и добавили в напиток что-то другое. Она считает, что это могло быть сделано не намеренно.

Мамаева также рассказала, что при отравлении ядовитые химические вещества всасываются в желудке или кишечнике. Возможна сильная боль в горле и желудке, рвота, чёрный стул. Первые признаки отравления могут появиться уже через 30 минут после употребления.