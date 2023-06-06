В числе отравившихся суррогатным сидром в России четверо детей и одна беременная

Число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах Поволжского федерального округа выросло до 90 человек. Как уточнили в пресс службе Минздрава, в их числе одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

"По оперативным данным на 20:00 [мск] 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина", — сообщили в Минздраве.