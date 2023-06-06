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6 июня, 19:49

В числе отравившихся суррогатным сидром в России четверо детей и одна беременная

Минздрав: От отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек

Число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах Поволжского федерального округа выросло до 90 человек. Как уточнили в пресс службе Минздрава, в их числе одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

"По оперативным данным на 20:00 [мск] 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина", — сообщили в Минздраве.

В медицинских учреждениях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Удмуртия и Чувашской Республики четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии, 30 — в тяжёлом состоянии, у 26 средняя степень тяжести.

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

"Это не сидр": Эксперт рассказал, чем на самом деле отравились десятки людей в России

Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. Суд арестовал учредителя компании — производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.

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УМВД России по Ульяновской области

Оксана Попова
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