В числе отравившихся суррогатным сидром в России четверо детей и одна беременная
Минздрав: От отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек
Число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах Поволжского федерального округа выросло до 90 человек. Как уточнили в пресс службе Минздрава, в их числе одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.
"По оперативным данным на 20:00 [мск] 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина", — сообщили в Минздраве.
В медицинских учреждениях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Удмуртия и Чувашской Республики четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии, 30 — в тяжёлом состоянии, у 26 средняя степень тяжести.
Напомним, в России десятки людей пострадали от ядовитого сидра: многие находятся в тяжёлом состоянии, есть летальные исходы. Суд арестовал учредителя компании — производителя напитка "Мистер Сидр". Всего в России изъяли 37,6 тысячи литров сидра, которым отравились люди.
УМВД России по Ульяновской области