Путин завершил выступление на ПМЭФ пожеланием здоровья и богатства
Президент Владимир Путин в заключительной части своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пожелал многомиллионной аудитории здоровья и достатка.
Путин завершил выступление на ПМЭФ пожеланием здоровья и богатства. Видео © LIFE
"Будьте здоровы и богаты", — завершил выступление на форуме российский лидер.
Напомним, что большую часть своей речи Владимир Путин посвятил российской экономике. По его словам, она не только выстояла перед санкционным ударом, но и продолжает развиваться: зафиксированы рекордно низкие безработица и инфляция, по итогам года ожидается рост ВВП, а страна отказывается от нефтегазовой "иглы". Нашей родине, отметил он, необходимо перейти к суверенной экономике, развивая целый ряд отраслей и осваивая новые технологии. В то же время мы открыты к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее.