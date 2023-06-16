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16 июня, 15:12

Путин завершил выступление на ПМЭФ пожеланием здоровья и богатства

Президент Владимир Путин в заключительной части своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пожелал многомиллионной аудитории здоровья и достатка.

Путин завершил выступление на ПМЭФ пожеланием здоровья и богатства. Видео © LIFE

"Будьте здоровы и богаты", — завершил выступление на форуме российский лидер.

Напомним, что большую часть своей речи Владимир Путин посвятил российской экономике. По его словам, она не только выстояла перед санкционным ударом, но и продолжает развиваться: зафиксированы рекордно низкие безработица и инфляция, по итогам года ожидается рост ВВП, а страна отказывается от нефтегазовой "иглы". Нашей родине, отметил он, необходимо перейти к суверенной экономике, развивая целый ряд отраслей и осваивая новые технологии. В то же время мы открыты к сотрудничеству с государствами, которые готовы самостоятельно определять своё будущее.

Марина Калегина
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