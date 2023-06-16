Путин: Работать должно быть выгодно

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что работать должно быть выгодно, а все меры социальной поддержки — это подспорье, а не замена зарплаты. Об этом он сказал во время своей речи на пленарной сессии ПМЭФ.

"Многие выплаты зависят от того, работает человек или нет. Если доход даже незначительно увеличивается, выплаты социальные сокращаются. А значит, стимула искать новую работу у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно. А дополнительная поддержка должна быть подспорьем, а не заменой зарплаты", — объяснил глава государства.

Путин добавил, что государство постоянно расширяет меры социальной поддержки. Прежде всего внимание уделяется семьям с детьми.