Путин поручил устранить недочёты при проверке бизнеса фразой: "Приходят, что-то ковыряют"

Проверки бизнеса непрофильными ведомствами подрывают доверие бизнеса, это сказывается на работе. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Теперь вместо контроля надзорных органов стали приходить правоохранители. Приходят, что-то ковыряют. Возможно, где-то это оправданно. Но что происходит? Происходит подмена понятий. Это подрывает доверие бизнеса, сказывается на его работе", — сказал Путин.

По словам президента, "проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами". Он распорядился дополнительно закрепить эту норму в законодательстве и строго контролировать исполнение. Иначе, согласно оценке Путина, "смысла нет в нашей работе". Надо "тщательнее проработать, как говорил наш комик, чтобы каждое слово было понятно", заключил он.