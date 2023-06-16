Путин: Трамп и без событий на Украине ввёл множество санкций против РФ

Бывший президент США Дональд Трамп ввёл большое число санкций против РФ в тот период, когда на Украине не было "никаких трагических событий". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

"Что касается Трампа, то во время его президентства было большое количество санкций и ограничений против РФ. Никаких трагических событий на Украине и в помине не было, но санкции вводились", — сказал он.