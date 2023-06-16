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16 июня, 14:48

Путин: Трамп и без событий на Украине ввёл множество санкций против РФ

Бывший президент США Дональд Трамп ввёл большое число санкций против РФ в тот период, когда на Украине не было "никаких трагических событий". Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

"Что касается Трампа, то во время его президентства было большое количество санкций и ограничений против РФ. Никаких трагических событий на Украине и в помине не было, но санкции вводились", — сказал он.

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Также Владимир Путин заявил, что НАТО уже втягивается в войну на Украине. Он указал на непрекращающиеся поставки западной военной техники Киеву и заверил, что вся она будет гореть.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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