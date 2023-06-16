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Опубликовано 16 июня 2023, 13:47

Путин: Потери Украины в десять раз больше российских

Потери Украины на поле боя огромны — в десять раз больше российских, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы модератора в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

"Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери даже больше чем один к десяти по сравнению с российской армией. Каждый день происходит рост утраты техники ВСУ, на сегодняшний день — 186 танков и 418 бронемашин различного класса", сказал он.

Путин: РФ открыта перед странами, самостоятельно решающими своё будущее
Путин: РФ открыта перед странами, самостоятельно решающими своё будущее

Как отметил Владимир Путин, уже скоро у ВСУ не останется собственной техники. На чужой же, отметил он, они долго не повоюют, а российская оборонная промышленность быстро развивается.

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Матвей Константинов
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