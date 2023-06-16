Путин: Потери Украины в десять раз больше российских

Потери Украины на поле боя огромны — в десять раз больше российских, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы модератора в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

"Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери даже больше чем один к десяти по сравнению с российской армией. Каждый день происходит рост утраты техники ВСУ, на сегодняшний день — 186 танков и 418 бронемашин различного класса", — сказал он.