Путин: Ядерное оружие доставлено в Белоруссию, но это лишь первая его часть
Ядерные заряды уже доставлены на территорию Республики Беларусь, но это только первая их часть, сообщил Владимир Путин, отвечая на вопросы во время пленарной сессии ПМЭФ.
Президент РФ уточнил, что оставшаяся часть работы будет завершена до конца лета, добавив, что таким образом создаётся дополнительный элемент сдерживания.
"Это как элемент сдерживания, чтобы те, кто задумывают нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — подчеркнул глава государства.
Ранее президент РФ заявил о том, что Польша имеет свои планы на Украину. Он сказал, что поляки "спят и видят" возвращение себе Западной Украины и, более того, медленно двигаются в этом направлении.
LIFE