Путин поручил внести изменения в порядок выплаты детских пособий

Пособия на ребёнка и единое детское пособие нужно выплачивать в течение всего периода, на который они полагаются, даже если доходы семьи увеличились. Такие изменения в порядок выплат предложил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Предлагаю пособие на ребёнка до полутора лет выплачивать в течение всего периода времени, на которое оно назначено, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — заявил российский лидер.

Кроме того, президент предложил оказать поддержку гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Для них сейчас право действует только в том случае, если они не работают. Эти ограничения нужно снять, пособие должно сохраняться для таких граждан, если у них есть частичная занятость.

Российский лидер обратился к парламенту с просьбой как можно быстрее ввести соответствующие нормы.