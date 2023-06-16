Путин поручил внести изменения в порядок выплаты детских пособий
Путин: Пособия на детей до полутора лет нужно выплачивать весь их период
Пособия на ребёнка и единое детское пособие нужно выплачивать в течение всего периода, на который они полагаются, даже если доходы семьи увеличились. Такие изменения в порядок выплат предложил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Предлагаю пособие на ребёнка до полутора лет выплачивать в течение всего периода времени, на которое оно назначено, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — заявил российский лидер.
Кроме того, президент предложил оказать поддержку гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами. Для них сейчас право действует только в том случае, если они не работают. Эти ограничения нужно снять, пособие должно сохраняться для таких граждан, если у них есть частичная занятость.
Российский лидер обратился к парламенту с просьбой как можно быстрее ввести соответствующие нормы.
Также во время своей речи Путин предложил продлить до 2030 года программу зонтичного кредитования малого бизнеса. Это упрощённый способ получить банковское финансирование, если предпринимателю не хватает залога для обеспечения по кредиту.
LIFE