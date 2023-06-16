Путин анонсировал упрощение открытия банковского счёта для иностранных компаний

Россия планирует предельно упростить открытие банковского счёта для иностранных компаний, анонсировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, при соблюдении всех требований "антиотмывочного законодательства" для этого не нужно будет даже личное присутствие.

"Мы ввели ускоренное возмещение НДС по экспорту, теперь это восемь дней вместо трёх месяцев. Вместе с зарубежными партнёрами готовим новые механизмы трансграничных расчётов, в том числе предельно упростим открытие в России банковского счёта для иностранных компаний", — отметил глава государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).