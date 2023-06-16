Путин: Примерно половина уехавших россиян уже вернулась
Президент России Владимир Путин отметил, что около половины уехавших россиян уже вернулись домой. Одно дело — жить в Москве, лучшем городе мира, совсем другое — жить где-то ещё, добавил он.
"Одно дело — в своей языковой среде, среди друзей, родственников, а другое дело — жить в отрыве от них. 50 процентов, по нашим подсчётам, тех, кто выехал, уже вернулись. Процесс продолжается", — сказал Путин, отвечая на вопрос об уехавших после начала СВО россиянах, которые стали возвращаться.
Глава государства в то же время подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что люди живут там, где им хочется.
Ранее депутат Толмачёв заявил, что процесс возвращения домой уехавших из РФ будет продолжаться. Он также не исключил, что "такими темпами мы будем иметь дело уже не с возвращением уехавших сограждан, а с потоком иностранцев".
LIFE / Павел Баранов