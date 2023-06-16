Путин: Примерно половина уехавших россиян уже вернулась

Президент России Владимир Путин отметил, что около половины уехавших россиян уже вернулись домой. Одно дело — жить в Москве, лучшем городе мира, совсем другое — жить где-то ещё, добавил он.

"Одно дело — в своей языковой среде, среди друзей, родственников, а другое дело — жить в отрыве от них. 50 процентов, по нашим подсчётам, тех, кто выехал, уже вернулись. Процесс продолжается", — сказал Путин, отвечая на вопрос об уехавших после начала СВО россиянах, которые стали возвращаться.

Глава государства в то же время подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что люди живут там, где им хочется.