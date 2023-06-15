Помощник Путина проинформировал о возвращении на родину уже половины уехавших россиян

Половина россиян, уехавших из страны осенью 2022 года, уже вернулись на родину. Такие данные озвучил в четверг на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) помощник президента России Максим Орешкин.

"У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", — сообщил он.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж. Согласно указу, в 2022 году число уехавших из страны граждан увеличилось. А вот профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков уверен, что россиян, которые сначала сбежали из страны из-за мобилизации, а потом вернулись, стоит проверить на детекторе лжи на предмет связи с украинскими или западными спецслужбами.