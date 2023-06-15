Помощник Путина проинформировал о возвращении на родину уже половины уехавших россиян
Орешкин сообщил, что половина уехавших осенью 2022 года россиян уже вернулись
Половина россиян, уехавших из страны осенью 2022 года, уже вернулись на родину. Такие данные озвучил в четверг на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) помощник президента России Максим Орешкин.
"У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулись", — сообщил он.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж. Согласно указу, в 2022 году число уехавших из страны граждан увеличилось. А вот профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков уверен, что россиян, которые сначала сбежали из страны из-за мобилизации, а потом вернулись, стоит проверить на детекторе лжи на предмет связи с украинскими или западными спецслужбами.
ТАСС / Перечицкий Андрей