В России предложили проверять релокантов на детекторе лжи

Россиян, которые сначала сбежали из страны из-за мобилизации, а потом вернулись, стоит проверить на детекторе лжи на предмет связи с украинскими или западными спецслужбами. Такое заявление сделал профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков в ходе форума "Антитеррор" в Красноярске.

"Я бы предложил каждого из них прогнать через детектор лжи. У нас нет сейчас такой возможности легально это сделать, но я думаю, нам нужно с таким предложением выйти, потому что мы не можем сказать, к кому из них западные или украинские спецслужбы подходили, а к кому нет", — сказал он.

Безруков уточнил, что во время проверки релокантам могут задавать вопросы об их жизни за границей. Если же россиянин откажется её проходить, то ему не будет позволено устроиться на работу. Согласно подсчётам профессора, поток, который сейчас будет возвращаться, состоит из тысяч сограждан.