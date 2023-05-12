Путин поручил принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по созданию условий для снижения оттока населения страны за рубеж. Согласно его указу о внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики РФ, в 2022 году число уехавших из стран граждан увеличилось. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж", — говорится в указе Путина.
Ранее исследование HeadHunter и консалтинговой компании "Яков и партнёры" показало, что почти две трети (62%) россиян, покинувших РФ в 2022 году, намерены в ближайшее время вернуться. Среди основных причин для обратной релокации назывались личные обстоятельства, улучшение карьерных возможностей и более благоприятный экономический прогноз в целом по стране.