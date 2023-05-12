Путин обсудил с Совбезом работу РФ в международных организациях

Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 12 мая, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.

"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", — сказал глава государства, открывая совещание.

С докладом президент попросил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова.