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12 мая, 10:59

Путин обсудил с Совбезом работу РФ в международных организациях

Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 12 мая, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.

"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", — сказал глава государства, открывая совещание.

С докладом президент попросил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

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А ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совбезе организации. По словам дипломата, всё это "противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам".

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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