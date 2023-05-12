Путин обсудил с Совбезом работу РФ в международных организациях
Президент России Владимир Путин провёл в пятницу, 12 мая, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече обсуждалась работа РФ в ряде международных организаций, представляющих для нашей страны особый интерес.
"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", — сказал глава государства, открывая совещание.
С докладом президент попросил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова.
А ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ответил на призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совбезе организации. По словам дипломата, всё это "противоречит всем мыслимым и немыслимым правилам".
ТАСС / POOL / Михаил Метцель