Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год

Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов России за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ в связи с тем, что российским делегатам мешали в прошлом году принимать участие в её работе. Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня на Совете [ГД] рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет ПА ОБСЕ. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", — объяснил он.