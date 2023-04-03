Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год
Совет ГД принял решение приостановить выплату взносов за 2023 год в бюджет ПА ОБСЕ
Совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов России за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ в связи с тем, что российским делегатам мешали в прошлом году принимать участие в её работе. Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Сегодня на Совете [ГД] рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет ПА ОБСЕ. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", — объяснил он.
Володин напомнил о попытках воспрепятствовать работе российской делегации в Парламентской ассамблее и подчеркнул, что страна не обязана "платить за то, в чём не участвовала". Он добавил, что, если российских парламентариев отстранят от работы и в этом году, Москва потребует вернуть ранее выплаченный взнос.
Ранее Лайф рассказывал, что членам российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не дали возложить цветы к памятнику советским воинам. В Совфеде РФ произошедшее назвали "деградацией Европы".
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