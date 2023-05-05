Небензя назвал призывы исключить Россию из Совбеза ООН смехотворными

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совбезе и передать его кому-то другому "противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам". Его слова приводит РИА "Новости".

По словам дипломата, Россия была председателем Совбеза ООН в апреле и все запланированные мероприятия состоялись. Всё обошлось без эксцессов, несмотря на "смехотворные попытки некоторых стран" обвинить РФ в возможном злоупотреблении привилегиями.