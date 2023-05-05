Небензя назвал призывы исключить Россию из Совбеза ООН смехотворными
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что призывы некоторых стран лишить Россию председательства в Совбезе и передать его кому-то другому "противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам". Его слова приводит РИА "Новости".
По словам дипломата, Россия была председателем Совбеза ООН в апреле и все запланированные мероприятия состоялись. Всё обошлось без эксцессов, несмотря на "смехотворные попытки некоторых стран" обвинить РФ в возможном злоупотреблении привилегиями.
Призывы исключить Россию из Совета Безопасности ООН периодически звучат с момента начала специальной военной операции. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует.