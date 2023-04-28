КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 20:50

В Сети оценили хлёсткий ответ Москвы Вашингтону на критику из-за ООН

Полянский заявил постпреду США в ООН Томас-Гринфилд о лицемерии после слов о РФ

Пользователи соцсети Twitter оценили ответ первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского на высказывание постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в лицемерии.

Представитель Вашингтона назвала председательство России в Совбезе ООН "воплощением иронии и лицемерия". Полянский заметил, что настоящее лицемерие кроется в стремлении США навязать всем свои правила. Он также указал на то, что время господства Америки прошло и ей стоит привыкать к новому миропорядку.

Многие пользователи соцсети поддержали Полянского, назвав его ответ "хорошо подобранными словами".

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"Свет США меркнет. Смело сказано", — написал один из пользователей.

Не так давно Сеть всколыхнул пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором он похвастался, что в Киев поставлено ракет на сумму более 600 миллионов евро, а 16 тысяч украинских военнослужащих уже прошли тренировки на полигонах европейских стран. Он также заверил, что страны ЕС не прекратят оказывать помощь Украине до её победы.

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Постоянное представительство РФ при ООН

Ольга Платонова
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