В Сети оценили хлёсткий ответ Москвы Вашингтону на критику из-за ООН

Пользователи соцсети Twitter оценили ответ первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрия Полянского на высказывание постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в лицемерии.

Представитель Вашингтона назвала председательство России в Совбезе ООН "воплощением иронии и лицемерия". Полянский заметил, что настоящее лицемерие кроется в стремлении США навязать всем свои правила. Он также указал на то, что время господства Америки прошло и ей стоит привыкать к новому миропорядку.

Многие пользователи соцсети поддержали Полянского, назвав его ответ "хорошо подобранными словами".

"Свет США меркнет. Смело сказано", — написал один из пользователей.