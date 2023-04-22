Боррель разозлил пользователей Twitter, пообещав "победу" Украине

Пользователи Twitter возмутились, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель открыто демонстрирует приверженность продолжению боевых действий на Украине, отчитываясь о военной помощи Запада.

Боррель разместил пост, в котором похвастался, что в Киев поставлено ракет на сумму более 600 миллионов евро, а 16 тысяч украинских военнослужащих уже прошли тренировки на полигонах европейских стран. Он также заверил, что страны ЕС не прекратят оказывать помощь Украине до её "победы". Однако пользователи обвинили Борреля в эскалации конфликта.

"Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире, а не разжигать конфликт", — написал один из комментаторов.

"Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО", — поддержал другой.

"После таких заявлений вы всё ещё называете себя дипломатом?" — возмутился ещё один пользователь.