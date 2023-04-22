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Опубликовано 22 апреля 2023, 13:49

Боррель разозлил пользователей Twitter, пообещав "победу" Украине

Пользователи Twitter возмутились, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель открыто демонстрирует приверженность продолжению боевых действий на Украине, отчитываясь о военной помощи Запада.

Боррель разместил пост, в котором похвастался, что в Киев поставлено ракет на сумму более 600 миллионов евро, а 16 тысяч украинских военнослужащих уже прошли тренировки на полигонах европейских стран. Он также заверил, что страны ЕС не прекратят оказывать помощь Украине до её "победы". Однако пользователи обвинили Борреля в эскалации конфликта.

"Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире, а не разжигать конфликт", написал один из комментаторов.

"Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО", — поддержал другой.

"После таких заявлений вы всё ещё называете себя дипломатом?" возмутился ещё один пользователь.

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Ранее о поставке Украине "Леопардов" объявили Дания и Нидерланды. Вот только ожидается она не ранее чем через год — в 2024-м. Как сообщило Минобороны Дании, в рамках долгосрочных обязательств будет поставлено 14 боевых машин.

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Татьяна Миссуми
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