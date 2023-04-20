Дания и Нидерланды объявили о поставке Киеву "Леопардов" в 2024 году

Копенгаген и Амстердам отправят на Украину 14 танков Leopard 2. Об этом заявило Минобороны Дании после встречи в датском Совете по внешней политике.

"Нидерланды и Дания сегодня объявляют о своём намерении совместно приобрести, отремонтировать и передать Украине 14 танков Leopard 2A4 после успешного сотрудничества с Германией по поставке не менее 100 танков Leopard 1A5 <...> Ориентировочная стоимость 165 миллионов евро будет поровну разделена между нашими странами", — говорится в пресс-релизе.

Дания и Нидерланды поставят на Украину Leopard 2 с начала 2024 года в рамках долгосрочных обязательств перед ней. Указывается, что отправка танков будет означать участие стран в "коалиции Leopard", которую поддерживают многие их партнёры и союзники. Кабмин Дании уже получил поддержку Совета по внешней политике. Об этом 21 апреля сообщит врио главы Минобороны страны Троэльс Лунд Поульсен коллегам из 50 стран, которые входят в Контактную группу по обороне Украины, на встрече группы на базе Рамштайн.

"Для надежды на мирную и безопасную Европу совершенно необходимо, чтобы мы не позволили украинцам сражаться одним", — приводятся слова Поульсена.