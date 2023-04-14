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Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 01:16
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Первый танк Leopard "попался" российским военным под Херсоном

РИА "Новости": Под Херсоном военные России затопили танк Leopard в болоте

Германские танки Leopard, поставленные Киеву, уже применяются им на Херсонском направлении. Один из них был захвачен российской диверсионной группой и затоплен в болоте. Об этом заявил офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным Бык.

Он рассказал РИА "Новости", что на том направлении не раз фиксировали обстрел блокпостов танками Leopard, эти боевые машины наблюдали.

"Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. "Леопарды" здесь, они уже в гостях", — приводит агентство слова бойца.

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Он добавил, что также зафиксировано применение украинскими военными немецких зенитно-ракетных комплексов. Предположительно, ими управляли наёмники из ФРГ.

Как сообщал Лайф, ранее по указанию замминистра обороны в Российской армии были созданы специальные группы, призванные бороться с отправленными Украине западными танками. По словам начальника Центра боевой подготовки ВС России, работа в данном направлении носит системный характер.

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Андрей Григорьев
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