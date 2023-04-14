Первый танк Leopard "попался" российским военным под Херсоном

Германские танки Leopard, поставленные Киеву, уже применяются им на Херсонском направлении. Один из них был захвачен российской диверсионной группой и затоплен в болоте. Об этом заявил офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным Бык.

Он рассказал РИА "Новости", что на том направлении не раз фиксировали обстрел блокпостов танками Leopard, эти боевые машины наблюдали.

"Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. "Леопарды" здесь, они уже в гостях", — приводит агентство слова бойца.

Он добавил, что также зафиксировано применение украинскими военными немецких зенитно-ракетных комплексов. Предположительно, ими управляли наёмники из ФРГ.