"Очень скоро": Минобороны Дании обещало ВСУ два батальона танков Leopard
Минобороны Дании обещало скоро поставить первые танки Leopard Украине
Первые датские танки Leopard уже скоро будут направлены на Украину, сообщило Минобороны европейского государства. Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен и группа парламентариев посетили немецкое предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где готовят предназначенную к передаче технику.
Это делается в рамках договорённости между Германией, Данией и Нидерландами о передаче ВСУ как минимум 100 танков Leopard 1 А5. В ближайшие месяцы планируется поставить 80 машин для двух танковых батальонов. По словам Лунд Поульсена, происходящее получило поддержку в датском парламенте.
"Это большой и важный дар, <…> который получил широкую поддержку других парламентских партий и который мы надеемся очень скоро передать Украине", — сказал он.
Ранее Лунд Поульсен уже говорил о перспективах скорых поставок новых образцов западной техники Украине. По его словам, самоходки Caesar могут прибыть на фронт уже в следующем месяце, а танки Leopard — летом.
Getty Images / Morris MacMatzen