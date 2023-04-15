"Очень скоро": Минобороны Дании обещало ВСУ два батальона танков Leopard

Первые датские танки Leopard уже скоро будут направлены на Украину, сообщило Минобороны европейского государства. Исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен и группа парламентариев посетили немецкое предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где готовят предназначенную к передаче технику.

Это делается в рамках договорённости между Германией, Данией и Нидерландами о передаче ВСУ как минимум 100 танков Leopard 1 А5. В ближайшие месяцы планируется поставить 80 машин для двух танковых батальонов. По словам Лунд Поульсена, происходящее получило поддержку в датском парламенте.

"Это большой и важный дар, <…> который получил широкую поддержку других парламентских партий и который мы надеемся очень скоро передать Украине", — сказал он.