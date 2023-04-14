Боррель заверил, что Евросоюз не боится подъёма Китая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что Брюссель не боится подъёма Китая на мировой арене. Он призвал Пекин взять на себя больше ответственности за мир и безопасность.
"Мы не боимся подъёма Китая. Однако, мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь", — говорится в публикации в личном блоге Борреля на сайте европейской внешнеполитической службы.
Там обнародована речь, с которой он должен был выступить в Пекине. Боррель считает, что мир должен бороться с изменением климата и последствиями пандемии и Китая в этом должна быть большая роль.
Что касается взаимодействия КНР и ЕС, их экономические отношения глава евродипломатии назвал прочными, однако имеющими дисбаланс. ЕС заинтересован в сохранении открытой системы и Евросоюз без колебаний примет меры для защиты от несправедливых действий, заверил Боррель.
Он добавил, что ЕС привержен политике "одного Китая", однако "любые попытки изменить статус-кво с помощью силы будут неприемлемы" для Брюсселя.
Как сообщал Лайф, служба инструментов внешней политики Еврокомиссии намерена направить 3,3 миллиона евро на укрепление потенциала представительства Европейского союза в Китае.
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