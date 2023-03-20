"Используют как пешку": В Китае высказались о настоящих целях США в конфликте на Украине

Америка использует Украину как пешку, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу. Такую мысль высказали авторы материала, опубликованного в китайской газете Global Times. В статье отмечено, что США обеспокоены углублением отношений между Москвой и Пекином, а также всё время очерняют Китай, отвергая предложение о мирных переговорах.

"Это говорит о том, что Вашингтон не хочет мира, США намерены использовать конфликт на Украине для вовлечения в блоковую конфронтацию и ослабления России", — отмечает аналитик Чжан Хун.

В материале говорится, что Запад видит визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию сквозь "затемнённые очки", ложно интерпретируя природу отношений этих двух стран. Также отмечено, что ряд обозревателей из России и Китая задаются вопросом, нужен ли США посредник или Штаты всего-навсего хотят продлить украинский кризис, используя Киев в качестве пешки с целью ослабить Россию и держать под контролем Европу, при этом сохраняя собственную гегемонию в мире.