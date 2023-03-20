Лидер Китая выступил против исключительности отдельных стран

На глобальной арене не существует страны, имеющей решающий голос, который бы определял миропорядок. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин написал в своей статье, которая была опубликована в "Российской газете". Он отметил, что солидарность и мир на планете без потрясений и раскола соответствуют общим интересам всех людей на Земле.

"В современном мире происходят глубочайшие перемены. Мир, развитие, сотрудничество и взаимный выигрыш — это неудержимое историческое веяние. Многополярность, экономическая глобализация и демократизация международных отношений — необратимая тенденция", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что международное сообщество отдает себе ясный отчёт: ни у одной страны нет превосходства над другими. Равно как не бывает некоей универсальной модели государственного управления.

"И не существует миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране. Солидарность и мир на планете без раскола и потрясений отвечают общим интересам всего человечества", — написал председатель КНР.