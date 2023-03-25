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25 марта, 06:06

В Европе решили улучшить восприятие ЕС в Китае

Еврокомиссия направит более 3 млн евро на "улучшения восприятия ЕС" в Китае

Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии намерена направить 3,3 миллиона евро на укрепление потенциала представительства Европейского союза в Китае. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий контракт, который рассчитан на три года.

"Данные услуги направлены на укрепление потенциала представительства ЕС в Китае с целью установления стабильного и долгосрочного взаимодействия с избранной целевой аудиторией в этой стране, развития партнёрских отношений и союзов с ключевыми заинтересованными сторонами, улучшения восприятия ЕС в Китае и усиления роли культуры во внешних отношениях", — говорится в документе.

Для реализации таких целей ЕК собирается провести мероприятия в области общественной и культурной дипломатии в Китае. Согласно документу, подрядчик будет производить рекламный и аудиовизуальный контент и материалы, организовывать мероприятия, в том числе культурного характера, а также взаимодействовать со СМИ и целой аудиторией. Вместе с тем усилия по оказанию технической помощи могут в себя включать создание программ взаимного обмена. А ещё подрядчик будет заниматься организацией выставок и конкурсов.

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Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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