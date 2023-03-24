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23 марта, 21:26

Глава ЕК раскрыла, что включит в себя 11-й пакет антироссийских санкций

Урсула фон дер Ляйен: Новый пакет санкций против РФ нацелен на борьбу с обходом ограничений

Евросоюз готовит новый, уже 11-й по счёту пакет санкций против России, он будет нацелен на борьбу с обходом введённых ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки", — сказала он на пресс-конференции по итогам первого для саммита ЕС в Брюсселе.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций. Чтобы не допустить падения экономики, уже было принято 315 мер на сумму около восьми триллионов рублей и правительство продолжает работу, указал он.

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Twitter / Ursula von der Leyen

Артур Лапсаков
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