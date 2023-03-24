Глава ЕК раскрыла, что включит в себя 11-й пакет антироссийских санкций
Урсула фон дер Ляйен: Новый пакет санкций против РФ нацелен на борьбу с обходом ограничений
Евросоюз готовит новый, уже 11-й по счёту пакет санкций против России, он будет нацелен на борьбу с обходом введённых ограничений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"11-й пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки", — сказала он на пресс-конференции по итогам первого для саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций. Чтобы не допустить падения экономики, уже было принято 315 мер на сумму около восьми триллионов рублей и правительство продолжает работу, указал он.
Twitter / Ursula von der Leyen