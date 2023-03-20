Боррель: У ЕС нет подтверждений, что КНР отправляет оружие в РФ

У Евросоюза нет подтверждений, что Китайская Народная Республика отправляет оружие в Россию. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"У меня отсутствуют подтверждения того, что Китай поставлял оружие России, и нет доказательств, что намерен делать это", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.