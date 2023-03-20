Боррель: У ЕС нет подтверждений, что КНР отправляет оружие в РФ
У Евросоюза нет подтверждений, что Китайская Народная Республика отправляет оружие в Россию. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"У меня отсутствуют подтверждения того, что Китай поставлял оружие России, и нет доказательств, что намерен делать это", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.
Ранее Лайф писал, что 20 марта президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время общения российский лидер, в частности, подчеркнул, что сотрудничество двух стран способствует укреплению многополярности в мире.
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