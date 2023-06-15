В Госдуме известной пословицей оценили возвращение половины уехавших россиян

Процесс возвращения уехавших домой будет продолжаться — в гостях хорошо, но дома всегда лучше. Об этом заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Отрадно, что осознание этой народной мудрости идëт быстрыми темпами. Россияне выбирают Родину — и правильно делают. Это единственно верное решение", — заметил он.

Что касается методов стимулирования этого процесса, то тут всё ясно: нужно просто продолжать делать то, что мы делали раньше, уверен Толмачёв. Также он считает нужным укреплять экономику, развивать промышленный суверенитет, продолжать работу в сфере социальных проектов. А вот создавать какие-то особые условия для тех, кто уехал, — неправильно, подчеркнул депутат.

"Такие условия нужно последовательно создавать для тех, кто защищает Родину с оружием в руках, постоянно помогает в тылу, для гражданских специалистов, которые восстанавливают новые территории. Глядишь, такими темпами мы будем иметь дело уже не с возвращением уехавших сограждан, а с потоком иностранцев, которые тоже предпочтут Россию другим странам, тем более в свете "особо прогрессивной" политики некоторых государств", — сказал парламентарий.