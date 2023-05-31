Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка рассказала, что произошло на границе

Россиянка, которая ранее с тремя детьми прорвалась из Польши в Беларусь через границу, объяснила, почему поступила таким образом. В беседе с телеканалом ТРК Брест женщина призналась, что стремилась домой в Чечню.

Она рассказала, что долгое время жила в Швеции вместе с мужем и детьми: россиянка и супруг работали, а ребята ходили в школу. Но в какой- то момент мужчину задержали, а детей изъяли из семьи и передали опекуну, запрещавшему им молиться. Вернуть их смогли только после судебных тяжб. К тому же, тогда в стране изменилась политическая ситуация в отношении мигрантов и тогда семья решила вернуться на родину.

"Швеция уже полностью закрыла дело, по сути, мы могли бы с тремя детьми вернуться в Швецию, но после всего того, что мы там пережили, я не хочу туда возвращаться", — призналась россиянка.

Но и в Чечню перебраться оказалось непросто: на протяжении последнего года семья жила в Польше, собирая необходимые документы для возвращения в Россию, но выехать из страны им никак не удавалось. Обращения к правозащитникам также не давали результатов — семью не выпускали без объяснения причин. И тогда россиянка решилась на отчаянный шаг — перебраться через границу самостоятельно.

Она также призналась, что оказавшись на границе сначала испугалась белорусских пограничников, но затем "они уже на русском языке" спросили о ее состоянии и предложили помощь.

"Я спросила: "Белорусы? — Белорусы". И я поняла, что теперь уже всё хорошо", — сообщила женщина.

На данный момент белорусская сторона оказывает женщине помощь в восстановлении документов, чтобы та смогла легко доехать до Чечни.